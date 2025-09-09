Песков раскрыл, как Путин празднует день рождения

Песков: Путин в свой день рождения обычно старается провести время с родными

Президент России Владимир Путин в свой день рождения — 7 октября — обычно старается провести время с родными и общается с лидерами других стран. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — сказал представитель Кремля.

Также он сообщил, что текущая неделя для российского лидера будет крайне загруженной. Уже подготовлена обширная рабочая программа. В графике главы РФ запланированы многочисленные внутренние мероприятия и встречи, добавил представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции президента не предусматривают возможности полноценного отдыха.

Ранее в Кремле рассказали об отношении Путина к своей семье.