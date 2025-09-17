На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моди высказался о будущем отношений России и Индии

Моди: Индия стремится к укреплению стратегического партнерства с Россией
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Индия привержена дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на своей странице в соцсети Х.

«Мы привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнерства», — написал он.

Также Моди заявил, что Индия готова внести посильный вклад в урегулирование конфликта на Украине. Помимо этого индийский премьер-министр выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, который поздравил его с 75-летием.

17 сентября Путин отправил Моди поздравительную телеграмму, в которой он отметил большой вклад премьера в укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией. Глава РФ подчеркнул, что под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях. Путин заявил, что дорожит добрыми и товарищескими отношениями с Моди, добавив, что хочет продолжить конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам повестки дня.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин посетит Индию до конца текущего года. По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».

Ранее Трамп признал потерю влияния над Россией и Индией.

