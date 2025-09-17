Путин направил поздравительную телеграмму премьеру Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
Путин заявил, что Индия под руководством Моди «добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях».
Кроме того, глава правительства вносит большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в телеграмме.
На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер посетит Индию до конца текущего года.
По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».
Ранее Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с Путиным.