Путин направил поздравительную телеграмму премьеру Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием. Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что Индия под руководством Моди «добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях».

Кроме того, глава правительства вносит большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в телеграмме.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер посетит Индию до конца текущего года.

По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».

Ранее Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с Путиным.