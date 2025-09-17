На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии начался массовый протест против визита Трампа

РИА Новости: массовый протест против визита Трампа начался в центре Лондона
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В центре Лондона начался массовый протест против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер приехал в Британию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первая поездка проходила в 2019 году.

В публикации говорится, что протестующие начали собираться с рядом со штаб-квартирой Би-би-си на улице Портленд-Плей в 14:00 по местному времени (16:00 — мск). Ожидается, что многотысячная толпа будет двигаться к Парламентской площади, где организует митинг.

Недовольные граждане несут плакаты с лозунгами «долой Трампа», «нет расизму, нет Трампу», «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа», а также с сатирическими изображениями американского лидера в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях Трампа с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Кроме того, шествие сопровождается барабанщики.

На данный момент нет сведений о том, знает ли Трамп о проведении митинга в Лондоне, поскольку он находится в Виндзоре. Британские СМИ предположили, что американский лидер все-таки знает об акции против его поездки, потому что активно следит за своим имиджем в социальных сетях.

До этого Трамп с женой прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Ранее специалист прочел по губам, что Трамп сказал жене по прилете в Британию.

