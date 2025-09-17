На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На стены замка Виндзор вывели изображения Трампа с Эпштейном

Sky News: британцев арестовали за вывод фото Трампа с Эпштейном на замок Виндзор
true
true
true

На стены замка Виндзор в Лондоне вывели изображения президента США Дональда Трампа с получившим скандальную известность из-за сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Sky News.

Совместные кадры Трампа и его супруги Мелании с педофилом провисели на стенах королевского замка девять минут. Акция была приурочена к государственному визиту Трампа в Великобританию. По подозрению в причастности к ней были престованы четверо мужчин, 60-летний житель Восточного Сассекса, 36-летний лондонец, 37-летний мужчина уроженец Кента и еще один житель Лондона, в возрасте 50 лет.

Ответственность за диффамацию Трампа взяла на себя агитационная группа «Под руководством осла».

16 сетября группа активистов движения «Все ненавидят Илона» развернула баннер с фотографией президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна площадью 400 кв. м. неподалеку от Виндзорского замка.

Джеффри Эпштейна обвиняли в организации поездок на свою манхэттенскую резиденцию в Нью-Йорке и на частный остров для десятков девочек-подростков в период с 2002 по 2005 год. Следствие установило, что самая молодая из приглашенных девушек была 14-летней. В августе 2019 года финансиста обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии, однако спасти его не смогли.

Ранее в США опубликовали непристойную открытку Трампа, адресованную Эпштейну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами