На стены замка Виндзор вывели изображения Трампа с Эпштейном

На стены замка Виндзор в Лондоне вывели изображения президента США Дональда Трампа с получившим скандальную известность из-за сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Sky News.

Совместные кадры Трампа и его супруги Мелании с педофилом провисели на стенах королевского замка девять минут. Акция была приурочена к государственному визиту Трампа в Великобританию. По подозрению в причастности к ней были престованы четверо мужчин, 60-летний житель Восточного Сассекса, 36-летний лондонец, 37-летний мужчина уроженец Кента и еще один житель Лондона, в возрасте 50 лет.

Ответственность за диффамацию Трампа взяла на себя агитационная группа «Под руководством осла».

16 сетября группа активистов движения «Все ненавидят Илона» развернула баннер с фотографией президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна площадью 400 кв. м. неподалеку от Виндзорского замка.

Джеффри Эпштейна обвиняли в организации поездок на свою манхэттенскую резиденцию в Нью-Йорке и на частный остров для десятков девочек-подростков в период с 2002 по 2005 год. Следствие установило, что самая молодая из приглашенных девушек была 14-летней. В августе 2019 года финансиста обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии, однако спасти его не смогли.

Ранее в США опубликовали непристойную открытку Трампа, адресованную Эпштейну.