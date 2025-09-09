На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США опубликовали непристойную открытку Трампа, адресованную Эпштейну

В конгресс передали книгу с непристойной открыткой Трампа, адресованной Эпштейну
В конгресс США была передана копия книги с поздравлениями за 2003 год, содержащая непристойную открытку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которую на свое 50-летие получил осужденный за организацию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Поздравительная открытка от Трампа представляет собой машинописный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины. Это послание заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Эта книга, подаренная Эпштейну, содержит письма друзей и соратников финансиста, таких как экс-президент США Билл Клинтон и американский миллиардер Леон Блэк.

Как писала WSJ, в поздравлении ко дню рождения Эпштейна Трамп якобы нарисовал жирным маркером изображение обнаженной женщины, оставив свое собственное имя, стилизованное по шрифту под лобковые волосы, под ее талией. Сам Трамп категорически отрицает то, что он когда-либо рисовал обнаженные женские фигуры или выражался подобным образом и уже пригрозил подать в суд на WSJ.

Ранее Трамп рассказал, как Эпштейн украл его девушек.

