Украина анонсировала выступление Зеленского на Генассамблее ООН

МИД Украины ведет подготовку делегации к Генассамблее ООН, в Нью-Йорк отправится и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины», — отметил он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства не стал раскрывать состав украинской делегации.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял «Газете.Ru», что Зеленский говорит о готовности к переговорам с Россией, так как ему приходится «угождать» и Европе, и США.

По его мнению, Зеленскому необходима поддержка как Европы, так и Соединенных Штатов, чтобы удержаться у власти, поэтому в своих выступлениях он не обещает многого, но и показывает, что он не «оголтелый сторонник» продолжения боевых действий.

Ранее в России предложили новое место для переговоров с Зеленским.