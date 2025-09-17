«Пусть приезжает в Магадан»: в России предложили новое место для переговоров с Зеленским

Политолог Безпалько: Зеленский может приехать в Магадан, если не хочет в Москву

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского приезжать в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным говорит о том, что он в целом не готов к этой встрече, заявил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«На самом деле это игра, которую российская сторона ведет с Зеленским достаточно давно. Проблема же не в месте встречи. Если Зеленский не хочет приезжать в Москву, то пусть приезжает в Магадан или Вологду, в России много прекрасных городов. Украинский лидер просто пытается переложить ответственность за то, что переговоры не могут состояться, на Россию», — сказал политолог.

По его мнению, ни Россия, ни Украина сейчас не заинтересованы в переговорах, потому что реальной повестки для них нет.

«Допустим, мы приглашаем Зеленского в Нью-Дели или в Шанхай, он туда прилетает, а что с ним там обсуждать? Украинская сторона не готова идти ни на какие уступки ни в территориальном вопросе, ни в вопросе мирного урегулирования, ни в вопросе членства Украины в НАТО или ЕС, ни в вопросе ограничения военных возможностей или размещения военных баз других государств на своей территории. Все, что требует Зеленский, — это просто немедленное прекращение огня, а это не нужно уже российской стороне», — пояснил Безпалько.

В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий», но не намерен приезжать в Москву для такой встречи.

При этом российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал Москву самым лучшим местом для его встречи с Зеленским. Путин добавил, что готов на 100% гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации.

Ранее Зеленский призвал думать не об отношениях с Россией, а об Украине.