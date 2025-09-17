В Госдуме объяснили слова Зеленского о готовности к переговорам

Украинский президент Владимир Зеленский говорит о готовности к переговорам с Россией, так как ему приходится «угождать» и Европе, и США, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Зеленскому приходится учитывать сразу несколько политических линий по украинскому вопросу со стороны Запада. Когда-то эта линия была целостной и консолидированной, сейчас же между США и Европой есть известные противоречия, которые возникли отнюдь не только в связи с Украиной. Есть стержневая сущностная проблема, которая связана с тем, в каких отношениях будут находиться Штаты и страны Европы, но она осложняется прочими раздражителями, среди которых как раз и находится украинский вопрос», — пояснил депутат.

По его мнению, Зеленскому необходима поддержка как Европы, так и Соединенных Штатов, чтобы удержаться у власти, поэтому в своих выступлениях он не обещает многого, но и показывает, что он не «оголтелый сторонник» продолжения боевых действий.

«Зеленский совершает некие ритуальные действия, а его сторонники, которые контролируют большой круг западных массмедиа, представляют его заявления в нужном ключе. При этом все на самом деле хорошо понимают его реальную позицию. Дьявол же как обычно кроется в деталях. Сейчас Зеленский не хочет ехать в Москву, потом появятся еще какие-то отговорки, начало переговорного процесса таким образом очень просто оттянуть», — заключил Новиков.

В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным «без каких-либо условий», но не намерен приезжать в Москву для такой встречи.

При этом российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал Москву самым лучшим местом для его встречи с Зеленским. Путин добавил, что готов на 100% гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации.

Ранее в России предложили новое место для переговоров с Зеленским.