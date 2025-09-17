В Литве рассказали, какая мера против России стала бы «выстрелом в десятку»

Науседа счел «выстрелом в десятку» вторичные санкции против торгующих с РФ стран

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Евросоюз при рассмотрении нового санкционного пакета против России включит в него вторичные санкции против стран, которые работают с Москвой, то это станет «выстрелом в десятку». Его слова приводит LRT.

Глава государства напомнил о словах президента США Дональда Трампа по поводу вторичных санкций. Науседа считает, что именно этот аспект является самым слабым местом в рестрикциях ЕС.

«Применение вторичных санкций было бы действительно выстрелом в десятку», — сказал он.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

