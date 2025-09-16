Политолог увидел «зачатки разума» у лидеров Евросоюза

Евросоюз тормозит с введением новых санкций против России, поскольку у лидеров стран политического объединения начали «появляться зачатки разума». Об этом NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Мне кажется, что в ЕС у политиков начинают появляться зачатки разума. Они понимают, что любые санкции будут уже не против РФ, а против самих себя. Европа стреляет себе в ногу, когда принимает новые антироссийский пакет. Но теперь, мне кажется, и до них дошло, что такие меры автоматически становятся антиевропейскими», — сказал Перенджиев.

Он не исключил, что на это повлияли позиции Венгрии и Словакии. Ужесточение рестрикций в адрес Москвы приведет лишь к углублению внутреннего кризиса и росту социальной напряженности в Европе, считает эксперт.

16 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила на брифинге в Брюсселе, что ЕК обсуждает 19-й пакет антироссийских санкций и представит его, когда он будет готов. Позже постпреды стран Евросоюза исключили из повестки вопрос о введении новых санкций против России.

