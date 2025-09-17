Украинский лидер Владимир Зеленский отправил новую ДРГ на курское направление, потому что его мучает тот факт, что вторжение ВСУ оказалось провальным. Об этом aif.ru заявил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это та травма, которая мучает Зеленского, что он проиграл там политическую битву, свой авторитет. Для него потеря части Курской области сродни его капитуляции», — подчеркнул он.

17 сентября российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления в Сумской области.

Солдаты 352-го мотострелкового полка группировки «Север» зафиксировали и ликвидировали военнослужащих ВСУ в Сумской области. Украинские бойцы вели наступление к границе Курской области у населенного пункта Теткино.

