В Раде оценили антиукраинские высказывания нового президента Польши

Депутат Рады Ивченко: из уст Навроцкого часто исходит антиукраинская риторика
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Из уст нового президента Польши Кароля Навроцкого часто исходит антиукраинская риторика. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

«Президент Польши [Кароль Навроцкий] <...> он уже начинает немного говорить не так, то есть там поворот немного. В целом там настроения идут такие не проукраинские, а антиукраинские», — сказал парламентарий.

В августе Навроцкий сообщил, что польские власти рассматривают возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Президент отметил, что готов к любым обсуждениям пособий как для граждан Украины, так и для тех, кто не обязательно нуждается в них.

9 сентября польский президент призвал отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО из-за продолжающегося конфликта с Россией. Навроцкий назвал преждевременными соответствующие дискуссии.

Ранее СМИ увидели угрозу для Украины в перепалке президента и премьера Польши.

