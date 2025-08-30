На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ увидели угрозу для Украины в перепалке президента и премьера Польши

FT: перепалка между Навроцким и Туском может отразиться на Украине
Damian Burzykowski/Global Look Press

Перепалка между президентом Польши Анджеем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском из-за направления внешней политики может повлиять на позицию страны по ситуации на Украине. Об этом пишет Financial Times.

Несмотря на активное участие Туска во встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, после переговоров в Белом доме 18 августа президент США Дональд Трамп принял решение позвонить именно Навроцкому, а не главе правительства, говорится в статье.

Профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус обратила внимание, что в Польше вместо разделения в обязанностей между администрацией президента и правительством в настоящее время наблюдается противостояние.

Эксперт предположила, что для улучшения ситуации можно было бы распределить сферы — Туск работал бы с европейскими партнерами, Навроцкий — с США. По словам Сус, сейчас можно наблюдать борьбу за власть и недопонимание между политиками, что вызывает серьезные опасения за внешнюю политику Польши, включая украинское направление.

В начале августа Туск заявил о готовности отстаивать позицию правительства в диалоге с вступившим в должность президентом Каролем Навроцким. Поводом стала инаугурационная речь главы государства с курсом на «суверенную Польшу» и усиление армии

Ранее Навроцкий заявил, что ВС Польши должны стать сильнейшей армией НАТО в Европе.

