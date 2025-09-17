В Бельгии рассказали о будущем замороженных активов России

РИА: Euroclear пока не получал от ЕС предложений по использованию активов РФ

Бельгийский Euroclear, где находятся замороженные активы РФ сообщил, что на данный момент пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по их использованию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

До этого директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец, комментируя готовность Бельгии изъять замороженные средства РФ, говорил, что ЕС проявляет осторожность в вопросе конфискации российских активов, осознавая потенциальные риски.

По словам эксперта, в Европе растет понимание, что НАТО не обладает прежней эффективностью, а США могут не предоставить ожидаемой защиты в случае эскалации напряженности с Россией. Кроме того, ЕС осознает, что конфискация российских активов грозит тяжелыми экономическими последствиями.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.