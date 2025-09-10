Бельгия согласится на использование замороженных активов России стоимостью около €200 млрд при условии, что Европейский союз разделит юридические риски. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максима Прево, передает The Financial Times.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Правительство Бельгии считает конфискацию или изменение порядка использования активов крайне рискованным делом, поскольку для этого нет никаких правовых оснований. Для королевства важно сохранить замороженные суверенные активы в качестве рычага воздействия на Россию на переговорах в рамках мирного урегулирования и обеспечить использование крупных сумм на восстановление Украины, добавил Прево.

В начале сентября Прево заявлял, что конфискация российских активов, замороженных в Евросоюзе из-за конфликта на Украине, может подорвать доверие к евро.

Дипломат отмечал, что Бельгия, где размещена значительная часть замороженных активов РФ, не намерена брать на себя риски и издержки, связанные с их конфискацией.

В конце августа газета Politico писала, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов.

