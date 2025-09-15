На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России

Медведев: при конфискации активов Россия будет преследовать ЕС до скончания века
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

В случае, если страны Евросоюза решатся конфисковать замороженное имущество России в формате кредита для Украины под замороженные активы, Москва будет преследовать страны ЕС всеми возможными способами, в том числе во «внесудебном порядке». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС» вынашивают идею о воровстве российского имущества в формате «кредита Украине под российские активы».

«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что это будет происходить «без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности», а также без давности привлечения к уголовной ответственности за преступления. Москва также будет отстаивать свою позицию во всех возможных международных и национальных судах, отметил политик.

«А в некоторых случаях и во внесудебном порядке», — подчеркнул Медведев.

До этого газета Politico писала о том, что страны ЕС могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

Ранее премьер Эстонии призвал изъять замороженные активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами