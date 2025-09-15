Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России

В случае, если страны Евросоюза решатся конфисковать замороженное имущество России в формате кредита для Украины под замороженные активы, Москва будет преследовать страны ЕС всеми возможными способами, в том числе во «внесудебном порядке». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС» вынашивают идею о воровстве российского имущества в формате «кредита Украине под российские активы».

«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что это будет происходить «без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности», а также без давности привлечения к уголовной ответственности за преступления. Москва также будет отстаивать свою позицию во всех возможных международных и национальных судах, отметил политик.

«А в некоторых случаях и во внесудебном порядке», — подчеркнул Медведев.

До этого газета Politico писала о том, что страны ЕС могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

Ранее премьер Эстонии призвал изъять замороженные активы России.