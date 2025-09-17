Предсказание Владимира Жириновского о росте проблем у Польши в случае обострения отношений Варшавы и Москвы сбывается. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, чьи слова приводит телеканал «Царьград».

«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в свое время, что будет война и в ней пострадают только два человека — Украина и Польша. Мы видим, что Польша движется к этому», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Жириновский предсказывал дальнейшее сближение России и Китая, потому что если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин.

В Telegram-канале ЛДПР публковался фрагмент выступления политика, датированного весной 2018 года, где Жириновский говорил, что перезагрузка отношений между Россией и США начнется только после того, как американская сторона поймет, что им не удалось сокрушить РФ и Китай.

16 сентября сенатор Владимир Джабаров отмечал, что Польша может столкнуться с еще одним разделом страны, если продолжит свой антироссийский курс.

Ранее в РФ вспомнили слова Жириновского об осложнении ситуации на Кавказе.