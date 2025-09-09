ЛДПР раскрыла прогноз Жириновского о Китае и перезагрузка отношений РФ и США

Китай будет вынужден сильнее сблизиться с Россией, потому что если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин. Об этом в своем прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский, видео с его речью обнародовали в Telegram-канале партии.

В публикации приведен фрагмент выступления политика, датированного весной 2018 года, где Жириновский говорил, что перезагрузка отношений между Россией и США начнется только после того, как американская сторона поймет, что им не удалось сокрушить РФ и Китай.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада] (...) Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника», — добавил Жириновский.

Он подчеркнул, что на момент 2018 года акцент Запада делался на военные решение вопросов.

До этого в Китае изучили прогноз Жириновского по эскалации конфликта Ирана и Израиля и поразились прозорливости российского политика.

Китайские аналитики отметили, что прогнозы российского политика строились на глубоком понимании международных отношений, поэтому его высказывания следует изучать, чтобы почерпнуть ценную информацию.

Ранее в РФ вспомнили слова Жириновского об осложнении ситуации на Кавказе.