В России допустили новый раздел Польши

Польша может столкнуться с еще одним разделом страны, если продолжит свой антироссийский курс. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Если Польша продолжит «смотреть на Восток», обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в её истории», — подчеркнул он.

Как отметил Джабаров, заявление МИД Польши о бесполетной зоне над Украиной силами НАТО – вопрос «очень сложный и опасный».

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 БПЛА. Власти Польши и представители Организации Североатлантического договора (НАТО) возложили ответственность за данный инцидент на Россию.

Кроме того, на днях в европейских дипломатических кругах выразили обеспокоенность в связи со сдержанной реакцией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на инцидент, связанный с падением БПЛА в Польше.

Ранее над зданиями правительства Польши сбили БПЛА.