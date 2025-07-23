В РФ вспомнили слова Жириновского об осложнении ситуации на Кавказе

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал осложнение ситуации на Южном Кавказе. Об этом сообщает «Царьград».

По словам Жириновского, после обострения ситуации на Ближнем Востоке будет «нанесен удар» по Кавказу, речь может идти о миллионах беженцев.

«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую», — говорил Жириновский.

До этого в Китае изучили прогноз экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского по эскалации конфликта Ирана и Израиля и поразились прозорливости российского политика.

Китайские аналитики отметили, что прогнозы российского политика строились на глубоком понимании международных отношений, поэтому его высказывания следует изучать, чтобы подчерпнуть ценную информацию.

В 2019 году Жириновский говорил, что развитие событий на Ближнем Востоке может привести к глобальному противостоянию и даже стать началом мировой войны. В эфире телепередачи он подчеркивал, что конфликт с участием Ирана и Израиля будет гораздо масштабнее, чем прежние локальные войны, и повлияет на весь мир.

Ранее в ХАМАС отреагировали на удар Израиля по Ирану.