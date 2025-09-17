На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал думать не об отношениях с Россией, а об Украине

Зеленский: Запад должен думать не о будущих отношениях с Россией, а об Украине
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад должен думать не о будущих отношениях с Россией, а об Украине, поскольку это вопрос сегодняшнего дня. С таким заявлением в интервью Sky News выступил глава государства Владимир Зеленский.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что разговоры среди союзников Киева о том, кто и какие санкции введет, несправедливы по отношению к Украине.

В том же интервью политик выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. Как сообщил Зеленский, в Европе все еще не могут полностью отказаться от российского газа и нефти, и это очень опасно для Украины.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами