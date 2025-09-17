Зеленский призвал думать не об отношениях с Россией, а об Украине

Зеленский: Запад должен думать не о будущих отношениях с Россией, а об Украине

Запад должен думать не о будущих отношениях с Россией, а об Украине, поскольку это вопрос сегодняшнего дня. С таким заявлением в интервью Sky News выступил глава государства Владимир Зеленский.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что разговоры среди союзников Киева о том, кто и какие санкции введет, несправедливы по отношению к Украине.

В том же интервью политик выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. Как сообщил Зеленский, в Европе все еще не могут полностью отказаться от российского газа и нефти, и это очень опасно для Украины.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.