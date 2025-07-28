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СМИ: Катар подарил Пентагону самолет для Трампа без всяких условий

CNN: Катар подарил Пентагону самолет для Трампа без каких-либо условий
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Mike Segar/Reuters

Катар безвозмездно передаст США самолет Boeing 747-8 для переоборудования в президентский лайнер Air Force One. Об этом сообщает CNN со ссылкой на меморандум, подписанный главами оборонных ведомств двух стран.

Документ, подписанный 7 июля министром обороны США Питом Хегсетом и его катарским коллегой Саудом бин Абдурахманом Аль Тани, подчеркивает добровольный характер сделки. В тексте указано, что передача осуществляется «в духе сотрудничества» без признаков коррупционных практик.

Стоимость модернизации лайнера, по данным CNN и ВВС США, составит менее $400 млн.

27 июля The New York Times писала, что США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One.

19 мая издание Semafor сообщило, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.

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