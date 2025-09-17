На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили запретить группу «Сектор Газа»

Депутат Госдумы Останина предложила запретить творчество группы «Сектор Газа»
true
true
true
close
Сектор Газа/VK

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила журналистам, что группу «Сектор Газа» нужно запретить на музыкальных площадках. Об этом сообщает издание «Абзац».

«На музыкальных площадках группу «Сектор Газа» нужно запретить. Что касается соцсетей, у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — сказала она.

Останина назвала репертуар группы «неоднозначным», который, по ее мнению, противоречит общественному запросу на произведения духовно-нравственного содержания.

В конце июля в России обязали владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами