В Госдуме предложили запретить группу «Сектор Газа»

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила журналистам, что группу «Сектор Газа» нужно запретить на музыкальных площадках. Об этом сообщает издание «Абзац».

«На музыкальных площадках группу «Сектор Газа» нужно запретить. Что касается соцсетей, у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — сказала она.

Останина назвала репертуар группы «неоднозначным», который, по ее мнению, противоречит общественному запросу на произведения духовно-нравственного содержания.

В конце июля в России обязали владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.