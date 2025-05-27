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Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей

Путин на Набсвете РСВ: в лице России многие видят оплот традиционных ценностей

Традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

По словам главы государства, многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

«Мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно широкие и большие властные полномочия, что нас не может не радовать», — сказал российский лидер.

Также в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент заявлял, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.

Летом прошлого года Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее семья из США раскрыла, что американцам рассказывают о России.

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