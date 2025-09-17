Бывший президент США Джо Байден и Европа, финансируя блуд, сами создали ту обстановку радикализма, которрая есть сейчас в мире. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ролике, опубликованном в Max.

«Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», — отметил Володин на видео.

Кроме того, он добавил, что такая политика наносит огромный ущерб государству и любой политической системе.

Володин также напомнил о событиях, которые недавно произошли в США. По его мнению, в отношении президента США Дональда Трампа ведется шантаж, а его ближайших соратников пытаются устранить. Он подчеркнул, что самому Трампу чудом удалось уцелеть во время проведения избирательной компании.

10 сентября во время выступления в Университете долины Юта был ранен правый активист Чарли Кирк. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

При этом следователи проверяют версию о том, что стрелявший в политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон действовал из симпатии к своему соседу-трансгендеру («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Зеленского обвинили в покушении на Трампа и трагедии с Кирком.