На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, как завершение конфликта скажется на жизни Зеленского

Журналист Бааб: конец конфликта на Украине поставит под угрозу жизнь Зеленского
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.

«Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что именно по этой причине Киев оттягивает мирные переговоры с Россией. Тем временем, по его словам, в ходе боевых действий украинская сторона медленно проигрывает российской армии.

20 августа американский журналист Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости заявил, что по окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США, и может осесть в городе Майами. Журналист добавил, что в случае территориальных уступок Зеленский может столкнуться с угрозами жизни со стороны ультранационалистических элементов внутри страны.

По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому ей следует признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать действительность и понести катастрофическое поражение.

Ранее экс-депутат Рады назвал страны, куда может сбежать Зеленский.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами