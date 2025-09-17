Журналист Бааб: конец конфликта на Украине поставит под угрозу жизнь Зеленского

Завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.

«Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что именно по этой причине Киев оттягивает мирные переговоры с Россией. Тем временем, по его словам, в ходе боевых действий украинская сторона медленно проигрывает российской армии.

20 августа американский журналист Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости заявил, что по окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США, и может осесть в городе Майами. Журналист добавил, что в случае территориальных уступок Зеленский может столкнуться с угрозами жизни со стороны ультранационалистических элементов внутри страны.

По словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому ей следует признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать действительность и понести катастрофическое поражение.

