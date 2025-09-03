Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому ей следует признать поражение и вступить в мирные переговоры или продолжать отрицать действительность и понести катастрофическое поражение. Такое мнение выскакал подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, Украина и Запад уже потерпели поражение, Россия выиграет. Вопрос состоит лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны, отметил военный.

«Сделаем что-нибудь для завершения конфликта посредством переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — выразил мнение Дэвис.

При этом подполковник обратил внимание, что решение о дальнейших действиях не приняли ни на Украине, ни на Западе.

В августе Дэвис заявлял, что украинского лидера Владимира Зеленского не пустили на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его позиции по территориям.

Ранее Трамп заявил, что «предпримет шаги» по Украине.