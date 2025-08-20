На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады назвал страны, куда может сбежать Зеленский

Экс-нардеп Олейник: после окончания СВО Зеленский может бежать в Великобританию
Jacquelyn Martin

После окончания украинского конфликта у президента Владимира Зеленского есть только два варианта стран, куда он мог бы сбежать. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленский мог бы сбежать в Израиль, где проживают его родители. Он, кстати говоря, может получить, если уже не получил, гражданство Израиля. Однако этот вариант не слишком удобен, потому что там бушует война. Второй и наиболее предпочтительный вариант — это Великобритания. У Зеленского есть связи с британскими политиками, его принимал у себя сам король Великобритании», — сказал экс-нардеп.

По словам Олейника, Соединенные Штаты были бы не лучшей страной для Зеленского из-за отношения нынешней администрации к нему. Кроме того, в Штатах украинского лидера могут привлечь к уголовной ответственности по вопросу хищения средств американцев, добавил экс-нардеп.

«Если Зеленский не покинет Украину после окончания конфликта, то его ждет три варианта развития событий. Он может наложить на себя руки, его могут ликвидировать радикальные националисты, которые не хотели бы заключения мира, либо же его надолго посадят в тюрьму. Зеленский боится не столько преследования со стороны иностранных государств, а прежде всего со стороны тех, кто его сделал президентом», — заключил Олейник.

Американский журналист Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости заявил, что по окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США, и может осесть в городе Майами. Журналист добавил, что в случае территориальных уступок Зеленский может столкнуться с угрозами жизни со стороны ультранационалистических элементов внутри страны.

Ранее в США не исключили, что Трамп оставит Украину без армии.

