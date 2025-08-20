На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленскому предрекли пенсию в Майами по завершении конфликта на Украине

Журналист Блюменталь: после конфликта Зеленский уедет на пенсию в Майами
Alexander Drago/Reuters

По окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США. Об этом РИА Новости заявил американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

По его мнению, Зеленский может осесть в штате Флорида и жить в городе Майами.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — считает Блюменталь.

Журналист также подчеркнул, что в случае каких-либо территориальных уступок Владимир Зеленский может столкнуться с угрозами жизни со стороны ультранационалистических элементов внутри республики.

До этого президент США Дональд Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

Ранее стала известна реакция Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве.

