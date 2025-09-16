На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о серьезных проблемах у Украины

Трамп: у Украины сейчас серьезные проблемы
Ken Cedeno/Reuters

В настоящее время у Украины есть серьезные проблемы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Великобританию, передает РИА Новости.

«У вашей страны (Украины. — «Газета.Ru») серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть», — сказал глава Белого дома.

Таким образом Трамп ответил на вопрос украинского журналиста о сроках поставки 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, анонсированных американским лидером в июле. По словам американского президента, он готов приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине.

12 сентября Трамп заявил, что в очередной раз разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта. По его словам, другие конфликты, разрешения которых добился президент США, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее в МИД назвали здравой позицию Трампа по Украине.

