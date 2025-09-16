В МИД назвали здравой позицию Трампа по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что подход администрации американского президента Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине основан на здравом смысле.

«Позиция американской администрации идет от здравого смысла. Те обсуждения и понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, — это задел, которым не просто нельзя пренебрегать, но на него необходимо опираться», — отметил дипломат.

Он добавил, что российской стороне не все нравится в позиции Вашингтона, но по другому и не может быть. Однако то, что происходит сейчас — это «задний ход, на который изо всех сил жмут противники урегулирования, противники Трампа, их немало и внутри США, и в европейских столицах». По словам Рябкова, там есть, кто считает, что Россию можно поставить на колени, нанести ей стратегическое поражение, «однако стоит помнить, что победа над ядерной державой в принципе невозможна».

16 сентября Рябков сообщал, что Москва и Вашингтон планируют провести до конца осени новую встречу по проблемным вопросам в отношениях. В августе он также заявлял, что Киев и страны ЕС саботируют достигнутые с Россией и США договоренности.

