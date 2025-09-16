Победу Ситникова на выборах губернатора Костромской области утвердили

Избирательная комиссия Костромской области признала выборы главы региона состоявшимися и победу Сергея Ситникова, который набрал 67,63% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Выборы признаны состоявшимися и действительными, избирательная комиссия утвердила итоги выборов губернатора и победу Сергея Ситникова», — заявили в пресс-службе.

В регионе проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы главы области, выборы депутатов Костромской областной думы, выборы депутатов городской думы Костромы. Явка на выборах губернатора по итогам трех дней голосования составила 39,8%, выборы прошли без нарушений. Участие в голосовании приняли 197 648 избирателей.

Ситников выразил жителям региона благодарность за активность и поддержку, а также поблагодарил членов избиркома, представителей органов власти, правоохранительные органы за высокий уровень подготовки и проведения выборов.

«Людей, которым небезразлична судьба малой родины, становится больше. Благодарю всех, кто занимался непосредственно организацией выборного процесса», — написал он в своем Telegram-канале.

