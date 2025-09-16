Бывший глава села пожаловался в ФСБ из-за песни Верки Сердючки на выборах

Политик Давыдов позвонил в ФСБ из-за песни Верки Сердючки на выборах

Политик из Забайкалья пожаловался в ФСБ из-за песни Верки Сердючки, которую услышал на выборах в селе Красный Чикой. О жалобе бывшего главы этого села сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам 64-летнего Давыдова, на избирательном участке 14 сентября заиграла песня Верки Сердючки. В беседе с представителем канала политик заявил, что после инцидента позвонил в ФСБ. Он не исключает вероятность идеологической диверсии.

«Может, это нам кто-то подстроил. Чтобы пришел человек и устроил разгром или еще что-нибудь», — сказал он, предположив, что «симпатизирующий Украине или нанятый ее спецслужбами подсунул соответствующий файл в плейлист».

Давыдов подчеркнул, что с возмущением к нему обратились местные жители.

Политик добавил, что песню могли включить для создания социальной напряженности и срыва выборов.

Давыдов участвовал в выборах депутатов в совет первого созыва Красночикойского округа, однако не набрал голосов для победы. Красный Чикой находится в 250 километрах от Улан-Удэ, в селе проживают около 6 тысяч человек.

В августе в Краснодарском крае наказали мужчину за украинские песни на домашнем празднике.

Ранее на Украине в полицию поступила жалоба из-за русских песен на концерте Сердючки.