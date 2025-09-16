На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль отреагировал на заявление генпрокурора Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

Песков опроверг заявление генпрокурора Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы
true
true
true
close
Depositphotos

Заявление генерального прокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — сказал представитель Кремля.

16 сентября Флоренца, рассказывая подробности расследования против экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Россия с 2022 года вела против Румынии «гибридную операцию», в рамках которой четыре компании, которые были связаны с РФ, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими свыше 1,3 млн человек. Прокурор отметил, что «для воздействия на общественность» и ослабления доверия к власти задействовали около 2 тыс. аккаунтов Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и 20 тыс. ботов, распространяющих контент.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики.

