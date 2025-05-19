Мэр Бухареста выиграл выборы президента Румынии. Никушор Дан за интеграцию в ЕС и помощь Украине

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции.

Мэр Бухареста, центрист Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов (6,1 млн избирателей). Его соперник, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 46,4% (5,3 млн). Официальные данные опубликованы на портале избирательной комиссии Румынии Prezenta.roaep.ro.

«Это ваша победа», — заявил Дан сторонникам у предвыборного штаба в Бухаресте после победы.

Симион в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) уже признал поражение: «Я хотел бы поздравить своего соперника Никушора Дана. Он победил на выборах. Воля румынского народа. Я хочу поблагодарить более 5 миллионов румын, которые доверились мне».

Второй тур голосования прошел 18 мая. Явка составила более 64% — максимум за последние 20 лет. В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион получил 41%, а Дан —21%.

Изначально выборы должны были пройти в конце 2024 года, однако конституционный суд аннулировал итоги первого тура из-за возможного вмешательства в пользу лидировавшего Кэлина Джорджеску, которого считали пророссийским кандидатом.

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Чем известен Никушор Дан

55-летний Никушор Дан — выпускник Сорбонны, математик. В политику пришел через гражданский активизм: участвовал в борьбе против хаотичной застройки и коррупции в Бухаресте. Основал партию «Союз спасения Румынии», но позднее пошел на выборы как независимый кандидат. Его считают спокойным и методичным политиком. В 2020 году он стал мэром столицы с третьей попытки.

Дан поддерживает интеграцию Румынии в ЕС и НАТО, настаивает на верховенстве закона и независимости судебной системы.

Будущий президент выступает за военную и гуманитарную поддержку Украины и считает ее жизненно важной для собственной безопасности Румынии перед российской угрозой.

Среди его первоочередных задач — выдвижение кандидатуры премьер-министра и формирование устойчивого парламентского большинства. Особое внимание Дан обещает уделить снижению бюджетного дефицита, который остается одним из крупнейших в Евросоюзе.

«Выборы — это не выборы политиков, это выборы сообществ. И сообщество, которое победило сегодня, хочет глубоких перемен», — заявил Дан после объявления результатов.

Вмешательство Франции в румынские выборы

В день второго тура основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу французской разведки Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, Лернер якобы просил заблокировать румынские консервативные каналы, чтобы ограничить влияние AUR и Джордже Симиона.

«Этой весной в Salon des Batailles отеля «Крийон» Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался», — написал Дуров в соцсети X.

МИД Франции назвал эти утверждения фейковыми и необоснованными.

Во Франции против Дурова идет расследование, связанное с модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с властями. В августе его задерживали в аэропорту Парижа, но позже отпустили.

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Вмешательство России в румынские выборы

Пресс-секретарь МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что в период избирательной кампании вновь были зафиксированы признаки внешнего вмешательства. В частности, речь шла о «вирусной кампании фальшивых новостей» в Telegram и других соцсетях.

«В ходе проходящих в Румынии президентских выборов мы вновь видим признаки российского вмешательства», — написал Цэрня в X.

По его словам, власти своевременно отреагировали и не допустили искажения воли избирателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ написала в Telegram: «Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!»