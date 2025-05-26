Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что уходит из политики после окончания выборов главы государства. Об этом политик сказал в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джорджеску отметил, что выборы президента Румынии закончились. В связи с этим он принял решение прекратить активное участие в политике и сосредоточиться на своей семье.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее в Кремле назвали странными президентские выборы в Румынии.