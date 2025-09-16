Медведев назвал эвфемизмом стремление к сбалансированному бюджету

Медведев: стремление к сбалансированному бюджету не должно мешать развитию РФ

Стремление к сбалансированному бюджету не должно мешать развитию страны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Но, вы знаете, этот эвфемизм — «сбалансированный бюджет» — мы с вами понимаем, насколько это тонкая история. Она не должна затмевать перед всеми нами достижение тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией», — сказал он.

Медведев добавил, что для решения задач властям России нужны «сбалансированные решения с учетом возможностей бюджета». По словам главы партии, «Единой России» предстоит «много работать» для реализации задачи.

Несколькими часами ранее Медведев назвал военным бюджет России на 2026 год. Зампред Совбеза подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является безусловным приоритетом.

