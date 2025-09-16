На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал эвфемизмом стремление к сбалансированному бюджету

Медведев: стремление к сбалансированному бюджету не должно мешать развитию РФ
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Стремление к сбалансированному бюджету не должно мешать развитию страны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Но, вы знаете, этот эвфемизм — «сбалансированный бюджет» — мы с вами понимаем, насколько это тонкая история. Она не должна затмевать перед всеми нами достижение тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией», — сказал он.

Медведев добавил, что для решения задач властям России нужны «сбалансированные решения с учетом возможностей бюджета». По словам главы партии, «Единой России» предстоит «много работать» для реализации задачи.

Несколькими часами ранее Медведев назвал военным бюджет России на 2026 год. Зампред Совбеза подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является безусловным приоритетом.

Ранее Мишустин назвал ключевую задачу при формировании федерального бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами