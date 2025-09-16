На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал об особенностях бюджета РФ на 2026 год

Медведев назвал военным бюджет РФ на 2026 год
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал военным бюджет РФ на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принятие федерального бюджета на 26-й год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал зампред Совбеза на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Медведев подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей является безусловным приоритетом. По его словам, задача сбалансированности бюджета не должна затмевать цели по развитию страны.

10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства. Он подчеркнул, что внимание к военнослужащим должно быть на постоянной основе, поскольку эти люди встали на защиту родину.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами