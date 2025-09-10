На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин назвал ключевую задачу при формировании федерального бюджета

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что российская экономика демонстрирует положительную динамику — по итогам семи месяцев 2025 года ВВП вырос на 1,1%. При этом некоторое охлаждение экономической активности было ожидаемым и прогнозируемым.

«Некоторое охлаждение было неизбежно, мы это прогнозировали. Период первых антикризисных решений пройден», — пояснил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство ведет активную работу по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста. Основное внимание уделяется контролю над инфляцией и обеспечению макроэкономической стабильности.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ заявил, что ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет «захлестывать». Он также отметил необходимость обеспечить мягкую «посадку» российской экономики.

Кроме того, президент РФ предупредил, что резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Он добавил, что Центральный банк РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

Ранее экономист дал прогноз, как рубль поведет себя этой осенью.

