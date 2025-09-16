На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Байдена не приглашают на платные выступления из-за страха мести Трампа

WSJ: Байдену не удается заработать на президентском прошлом
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Экс-президент США Джо Байден сталкивается с трудностями в поиске оплачиваемых выступлений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, компании не спешат приглашать бывшего президента в качестве платного спикера из-за его непопулярности, а также опасений ответных шагов со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

В публикации утверждается, что стоимость выступлений может варьироваться от $300 тыс. до $500 тыс. Последняя сумма, которую заплатили Байдену, была ниже минимальной планки.

WSJ отмечает, что политик ожидал более прибыльного периода после президентского срока, но возраст, слабые позиции внутри Демократической партии и критика со стороны бывших союзников сузили его возможности.

Также издание утверждает, что прошедший День независимости США, 4 июля, Байден провел в трейлерном парке в Малибу, в доме музыканта Моби, друга его сына Хантера.

В мае сообщалось, что в Демократической партии считают необходимым для Байдена избегать публичных выступлений на фоне появления новых сведений о проблемах с его когнитивными способностями.

Ранее Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине.

