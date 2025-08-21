Трамп назвал Байдена «криворуким» и обвинил в конфликте на Украине

Украина не смогла дать отпор России в конфликте из-за некомпетентности экс-президента США Джо Байдена. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло?» — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что «этой войны никогда бы не было», если бы президентом Соединенных Штатов был он, и отметил, что впереди «интересные времена».

До этого глава США в эфире телеканала Fox News заявил, что Украина длительное время служила буфером между Россией и другими европейскими странами, пока к власти в Соединенных Штатах не пришел Байден. Американский лидер также напомнил, что при экс-президенте Вашингтон поставил Киеву значительные объемы военной помощи, а он, Трамп, в отличие от Байдена, «ничего не дает».

По словам Трампа, его переговоры в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту России, Украины и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о риске третьей мировой войны.