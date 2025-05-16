Демократы выступили против «тура искупления» Байдена

В Демократической партии считают необходимым для бывшего президента США Джо Байдена избегать публичных выступлений на фоне появления новых сведений о проблемах с его когнитивными способностями. Об этом сообщает Financial Times.

Стратег Демократической партии Джон Райниш заявил изданию, что попытки семьи политика и некоторых его помощников устроить «тур искупления» воспринимаются не как исправление ошибок, а как «сдирание струпа, который трогать не следовало».

Райниш добавил, что правильнее сейчас для Байдена будет «не подливать масла в огонь» и не появляться в обществе.

9 мая в интервью телеканалу ABC News экс-президент опроверг все обвинения в том, что у него наблюдались нарушения когнитивных функций.

Джо Байдену 82 года. В 2024 году он участвовал в президентской гонке, но потом вышел из нее, уступив место вице-президенту Камале Харрис. Победу в выборах одержал 78-летний Дональд Трамп.

Во время президентства Байдена СМИ не раз обращали внимание на его проблемы со здоровьем. Это стало одной из причин его выхода из предвыборной гонки.

Ранее Сергей Лавров провел параллель между Байденом и Гитлером.