На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Талибы запретили Wi-Fi в одной из провинций Афганистана

«Талибан» запретил Wi-Fi в провинции Балх, чтобы предотвратить безнравственность
true
true
true
close
Reuters

В Афганистане лидер находящегося у власти движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада запретил Wi-Fi в одной из провинций, чтобы «предотвратить безнравственность». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации.

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года. В связи с этим решением правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет продолжает работать.

Представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид заявил, что в Балхе больше нет кабельного интернета по приказу лидера Ахундзады.

«Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — сказал Заид агентству.

При этом он не сообщил никакой дополнительной информации, в том числе о том, почему для запрета был выбран Балх, и распространится ли блокировка на другие провинции.

Как отмечает AP, афганские власти иногда приостанавливают работу мобильного интернета по соображениям безопасности. Обычно это делают во время религиозных праздников, чтобы предотвратить детонацию взрывных устройств.

До этого талибы запретили женщинам-сотрудницам посещать офисы ООН в Афганистане.

Ранее российский ученый Каверин рассказал о задержании в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами