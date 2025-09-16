Талибы запретили Wi-Fi в одной из провинций Афганистана

В Афганистане лидер находящегося у власти движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада запретил Wi-Fi в одной из провинций, чтобы «предотвратить безнравственность». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации.

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года. В связи с этим решением правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет продолжает работать.

Представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид заявил, что в Балхе больше нет кабельного интернета по приказу лидера Ахундзады.

«Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — сказал Заид агентству.

При этом он не сообщил никакой дополнительной информации, в том числе о том, почему для запрета был выбран Балх, и распространится ли блокировка на другие провинции.

Как отмечает AP, афганские власти иногда приостанавливают работу мобильного интернета по соображениям безопасности. Обычно это делают во время религиозных праздников, чтобы предотвратить детонацию взрывных устройств.

До этого талибы запретили женщинам-сотрудницам посещать офисы ООН в Афганистане.

