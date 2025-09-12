На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Талибы запретили женщинам-сотрудницам посещать офисы ООН в Афганистане

ООН призвала талибов разрешить допуск сотрудницам в офисы организаций
Ali Khara/Reuters

ООН попросила власти Афганистана не запрещать женщинам-сотрудникам посещать офисы организации в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

Уточняется, что ранее де-факто талибы (движение внесено в список террористических организаций) не разрешили местным сотрудницам и подрядчикам пройти на территорию комплексов в Кабуле. Кроме того, данный запрет распространился в последствии на офисы ООН по всей стране — власти разослали сотрудникам уведомления, а также предупредили устно.

По информации организации, силы безопасности талибов также пытались запретить местным сотрудницам-женщинам посещать районы, пострадавшие от недавнего землетрясения, где оказывается помощь женщинам и девочкам, в том числе и медицинская.

Несколькими днями ранее стало известно, что талибы массово закрывают женские салоны красоты в Кабуле. Аналитики считают, что эти действия являются частью политики по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни. По мнению издания Tolo news, государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для участия женщин.

В конце июля представители исламистского движения «Талибан» задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Очевидцы рассказали, что женщин забрали, в том числе с улицы в районе Дашт-э-Барчи и из двух стоящих в переулке минивэнов. При этом талибы применяли физическую силу, а во время операций не было женщин-полицейских.

Ранее сообщалось, что талибы освободили российского этнографа спустя три месяца.

