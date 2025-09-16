Президент Польши потребует репараций в ходе визита в Германию

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего визита в ФРГ и встреч с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем потребует репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico.

Во время празднования дня окончания Второй мировой войны Навроцкий заявил, что репарации не станут альтернативой «исторической амнезии». Польша, как прифронтовое государство и ключевая страна в восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде, а также в ясных отношениях с Германией, отметил президент республики.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич добавил, что глава республики «обязательно обратится к этому вопросу во время визита в Берлин».

В публикации отмечается, что у польского президента запланированы встречи с Штайнмайером и Мерцем. По их итогам не планируется пресс-конференций, что ограничивает возможность открытого проявления разногласий.

Накануне уполномоченный правительства ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам заявил, что вопрос о репарациях Польше со стороны Германии урегулирован, в качестве компенсации Берлин предоставит Варшаве гарантии безопасности.

Ранее президент Польши призвал Германию выплатить стране репарации.