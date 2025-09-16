В ООН осудили удар Израиля по столице Катара

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал шокирующим нарушением международного права удар Израиля по столице Катара Дохе. Об этом сообщает CNN.

Выступая на срочных дебатах Совета по правам человека, посвященных военной кампании Израиля в Катаре, Тюрк заявил, что удар по Дохе стало «нападением на региональный мир и стабильность».

Комиссар осудил атаку, охарактеризовав ее как нападение на глобальные усилия по мирному разрешению военных конфликтов.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе.