МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе

МИД Израиля: заявившую о геноциде в Газе комиссию ООН нужно распустить
Abdel Kareem Hana/AP

Министерство иностранных дел Израиля призвало распустить комиссию ООН, которая опубликовала доклад, где действия Израиля в Газе названы геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости.

16 сентября комиссия ООН обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа.

На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что город Газа «в огне», и подтвердил планы продолжать наступление до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников, похищенных боевиками еще в октябре 2023 года.

Глава ведомства отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «железным кулаком» наносит удар по инфраструктуре ХАМАС, а израильские военнослужащие «доблестно сражаются», создавая условия для освобождения заложников и разгрома противника.

Государственный, по словам секретаря США Марко Рубио, Вашингтон поддерживает усилия Израиля по борьбе с движением ХАМАС. В то же время чиновник воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару. Он подчеркнул, что приоритет для Вашингтона — капитуляция и разоружение ХАМАС для прекращения войны в Газе.

Ранее сообщалось, что израильские войска за 20 минут нанесли 37 ударов по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
