Володин рассказал о встрече с Путиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии.

«Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента», — сказал Володин в ходе выступления перед депутатами.

По его словам, вчера он достаточно подробном обсудил с Путиным планы Госдумы, которые до этого проговаривались с руководителями фракций.

15 сентября Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

Ранее Путин и глава Крыма Аксенов провели телефонный разговор.