Путин и глава Крыма Аксенов провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Во время мероприятия он обратился к Аксенову, который также участвовал в церемонии.

«Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?» — сказал Путин.

В свою очередь, глава Крыма ответил, что «все двигается вперед».

О чем президент беседовал с Аксеновым по телефону, остается неизвестным.

27 августа глава Крыма в ходе интервью для телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что у американского лидера Дональда Трампа не осталось сомнений в том, что полуостров является исконно российской землей. По мнению Аксенова, последние сомнения хозяина Белого дома рассеялись после саммита РФ — США на Аляске. После него Трамп заявил, что возвращение Крыма в состав Украины и вступление страны в НАТО невозможны, и пообещал, что Киев получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в Североатлантическом альянсе.

