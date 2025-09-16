На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и глава Крыма Аксенов провели телефонный разговор

Путин рассказал, что провел телефонный разговор с главой Крыма Аксеновым
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Во время мероприятия он обратился к Аксенову, который также участвовал в церемонии.

«Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?» — сказал Путин.

В свою очередь, глава Крыма ответил, что «все двигается вперед».

О чем президент беседовал с Аксеновым по телефону, остается неизвестным.

27 августа глава Крыма в ходе интервью для телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что у американского лидера Дональда Трампа не осталось сомнений в том, что полуостров является исконно российской землей. По мнению Аксенова, последние сомнения хозяина Белого дома рассеялись после саммита РФ — США на Аляске. После него Трамп заявил, что возвращение Крыма в состав Украины и вступление страны в НАТО невозможны, и пообещал, что Киев получит иные гарантии безопасности, не связанные с членством в Североатлантическом альянсе.

Ранее Аксенов оценил шансы на международное признание Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами